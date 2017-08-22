تأجيل محادثات السلام السورية في أستانا إلى سبتمبر



تاريخ النشر: الأربعاء 23 أغسطس 2017 استانا (أ ف ب) أعلنت كازاخستان أمس، أن المحادثات المقبلة لمحاولة وضع خطة لإحلال السلام في سوريا قد تجري في منتصف سبتمبر في عاصمتها أستانا، بعدما كانت روسيا تخطط لعقدها نهاية الشهر الجاري. وأفادت وزارة خارجية كازاخستان بأنه سيتم تحديد تاريخ المحادثات خلال اجتماع يعقد هذا الشهر بين خبراء من روسيا وتركيا وإيران، مشيرة إلى أنه قد يكون مبدئياً في منتصف سبتمبر. وأوضحت الوزارة أن الإعلان كان نقلاً عن تصريحات وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف للصحفيين على هامش اجتماع للحكومة، والذي أكد أن تغيير التاريخ يستند إلى معلومات وصلت من روسيا. .. والمعارضة السورية تنهي اجتماعها في الرياض دون اتفاق الرياض (وكالات) انتهى اجتماع المعارضة السورية في الرياض أمس، دون اتفاق، بسبب رفض منصة موسكو أي اتفاق يشير لرحيل رئيس النظام بشار الأسد. وشهد الاجتماع اتفاقاً جزئياً بين وفدي المعارضة ومنصة القاهرة على بعض الملفات. وقد أعاق تشدد مندوبي منصة موسكو دون الاستمرار في الجهود لضم ممثلين عن المجموعتين إلى وفد المفاوضات. وأكدت مواقع تابعة للمعارضة أن الاجتماعات انتهت دون الاتفاق على صيغة واحدة لتشكيل وفد موحد في جنيف، وأن الهيئة العليا ومنصة القاهرة، اتهمتا منصة موسكو بتعطيل التوافق. وأكد عبد السلام النجيب، عضو منصة القاهرة، أن ممثلي الوفود متفقون على الهدف ومختلفون بالتقنية، حول مصير الأسد والإعلان الدستوري. بدوره اعتبر مستشار الهيئة العليا، يحيى العريضي، أن نتيجة الاجتماعات طبيعية «لأن الاختلاف في النقاش هو على الثوابت».