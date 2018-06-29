15 لاعباً في المركز الأول بـ «العلامة الكاملة»

دبي (الاتحاد)

تصدر لاعبو الإمارات والهند وأذربيجان بطولة دبي الدولية للناشئين في نسختها الخامسة عشرة والمقامة حاليا بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة، وشهد يوم أمس الأول، منافسات الجولتين الثانية والثالثة، وجاءت نتائج الجولة الثانية باحتفاظ لاعبي قمة التصنيف بالصدارة بعد نهاية الجولتين، وجاء 15 لاعبا في المركز الأول بالعلامة الكاملة.

وحقق المصنف الأول الهندي روناك سادواني فوزاً سهلاً على أحمد العولقي في افتتاح الجولة الثانية، وتفوق المصنف الثاني الاذربيجاني أحمدزاده أحمد على أحلام راشد، وفاز المصنف الثالث الأذربيجاني بابازاده خازار على طلال البلوشي، وفاز الأرميني ادواردو اكوبيان على أنس المنصوري، وفاز العراقي أسماعيل خليل طارق على زايد القايدي، وانتهت الجولة الثانية بصدارة مشتركة لـ 33 لاعبا برصيد نقطتين، بينما جاء في المركز الثاني برصيد نقطة ونصف النقطة 4 لاعبين.

وفي الجولة الثالثة، فاز الهندي روناك سادواني على مواطنه هاديماني انوب وحقق الأذربيجاني أحمدزاده أحمد نقطته الثالثة على حساب صالح سالم البلوشي، وفاز على الأذربيجاني بابازاده خازار على الهندي شاروان رافايل، واستكمل الأرميني أدوارد أكوبيان مسيرته في جمع النقاط بفوزه على إبراهيم أحمد، بينما احتفظ حمد عصام على ترتيبه في المقدمة بفوزه على الهندية زينا رياد وتعادل في هذه الجولة عيسى البلوشي وعبد الله الحمادي.

واختتمت الجولة الثالثة بصدارة مشتركة أيضاً برصيد 3 نقاط لـ 15 لاعبا ولاعبة، بينما جاء في المركز الثاني برصيد نقطتين ونصف النقطة 4 لاعبين فقط، ويتشارك في رصيد نقطتان 44 لاعباً ولاعبة.