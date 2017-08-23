مقتل جندي وإصابة 4 بانفجار عبوة ناسفة في جرود عرسال

بيروت (وكالات)

قتل جندي لبناني، وأصيب 4 آخرون فجر أمس، جرّاء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بأطراف بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، شرقي البلاد.

وقال بيان للجيش اللبناني، إن «فجر الثلاثاء وفي محلة وادي الخشن في جرود عرسال، انفجرت إحدى العبوات المفخخة أثناء قيام مجموعة مختصة من الجيش بتفكيكها». وأضاف أن الانفجار أدى «إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة». بدورها، قصفت مدفعية الجيش اللبناني مواقع مسلحي «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع بشكل عنيف. وتزامن القصف مع صعود فوج المجوقل «قوات خاصة» إلى جرود بلدتي القاع وراس بعلبك. كما استعاد الجيش اللبناني منطقة راس الكف الاستراتيجية في تلال القاع مساء أمس الأول، فيما تعمل القوات على تفتيشها للتأكد من خلوها من مسلحي التنظيم الإرهابي، وفقاً لما أفادت به مصادر عسكرية.

وكان الجيش اللبناني باشر تنفيذ المرحلة الثالثة من العملية العسكرية ضد «داعش»، التي أطلق عليها اسم «فجر الجرود»، في الجبال الممتدة على الحدود مع سوريا. واستدعى الجيش تعزيزات جديدة إلى جبهة رأس بعلبك وتلال القاع. وفي سياق متصل، أوقفت القوى الأمنية اللبنانية شخصا سورياً لانتمائه إلى مجموعة تابعة لتنظيم «داعش». وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أمس، أن الموقوف اعترف خلال التحقيق معه، بالمشاركة في القتال، إلى جانب التنظيم ضد الجيش اللبناني في بلدة عرسال.

وبناءً على إشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بحسب الوكالة، «تم تسليم الموقوف إلى فرع مخابرات البقاع في الجيش». وتقول الأجهزة الأمنية اللبنانية، إن لديها العديد من الموقوفين الذين يدلون باعترافات عن أشخاص لديهم ارتباطات بتنظيمات إرهابية، ويسعون لتنفيذ عمليات أمنية خطيرة في لبنان، بالتنسيق مع داعش سوريا.