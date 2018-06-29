محمد حسن (دبي)

يشهد مضمار كوراه العريق في أيرلندا، عصر اليوم، انطلاق فعاليات سباق مهرجان الديربي الأيرلندي الكلاسيكي للفئة الأولى المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات لمسافة الميل ونصف الميل، والبالغ إجمالي جوائزه 1.5 مليون يورو، وتشارك فيه 7 خيول.

ويتألف المهرجان من 8 أشواط، ويتميز برفعة مستواه الفني والتنافسي، وبجائزته المالية البالغة مليون وربع المليون يورو، وأبرزها الديربي الأيرلندي الذي يرسم المشهد الختامي للمهرجان، بالإضافة إلى السباقات المساندة، السوق الحرة-دبي فاينست سيربرايز، توتي روكينجهام ستيكس، جميرا جريك سايد داش ستيكس، ميلينيوم ميليونير سيلبريشن ستيكس، جيان ريل وايز ستيكس، تنس شامبيون.

ويطمح نجم جودلفين «أولد بيرشيان» بإشراف المدرب شارلي أبلبي، لتحقيق لقب الديربي الأيرلندي، بعد الأداء المتطور خلال مهرجان رويال اسكوت قبل أسبوعين، حيث نجح في تحقيق الفوز بلقب بسباق «جروب2» كينج إدوارد السابع ستيكس.

وتغلب «أولد بيرشيان» بقيادة وليام بيوك في ذلك السباق ببراعة كبيرة على «روستروبوفيتش» و«جيوسبي جاريبلدي» بسهولة.