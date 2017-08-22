مصرع وإصابة 58 مدنياً بقصف روسي في ريف حماة

دمشق (وكالات)

قتل 23 مدنياً أغلبهم نساء أطفال وأصيب نحو 35 آخرين في قصف للطائرات الحربية الروسية، استهدف تجمعاً للنازحين في قرى ريف حماة الشرقي، فيما نفذ التحالف الدولي بقيادة واشنطن 250 غارة على مدينة الرقة ومحيطها خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد مصدر في المعارضة السورية بمقتل 23 مدنيا أغلبهم نساء أطفال وإصابة نحو 35 آخرين في قصف للطائرات الحربية الروسية على ريف حماة الشرقي.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، إن الطائرات الحربية الروسية قصفت بالقنابل العنقودية والصواريخ تجمعا للنازحين من قرى «الرويضة والمستريحة وجب أبيض» قرب بلدة عقيربات التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» في ريف حماة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين. وأضاف المصدر أن منطقة عقيربات تتعرض لقصف يومي من الطيران والصواريخ الروسية بعد حصارها من قبل قوات النظام. ويعيش أكثر من 10 آلاف مدني في المنطقة تحت سيطرة تنظيم «داعش» والقصف الجوي والمدفعي وسط انقطاع المواد الغذائية والدوائية عن السكان الذين أصبح أغلبهم نازحين في العراء.

إلى ذلك، وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد «داعش» الكولونيل راين ديلون، إن أكثر من 250 غارة ضربت مدينة الرقة ومحيطها، معقل «داعش» الأبرز في سوريا، خلال الأسبوع الماضي. وبعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من المعارك داخل الرقة، باتت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على نحو 60% من المدينة التي فر منها عشرات آلاف المدنيين. ولا يزال نحو 25 ألف شخص عالقين في المدينة، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

واشنطن تحيي ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية

واشنطن (وكالات)

دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى التحدث بصوت واحد «لضمان أن يفهم النظام السوري وأي أطراف أخرى تستخدم الأسلحة الكيماوية بأن أفعالها سينتج عنها عواقب وخيمة». وقال البيت الأبيض في بيان مساء أمس الأول بالذكرى الرابعة للمجزرة التي ارتكبها النظام السوري من خلال قصفه منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق بأسلحة كيماوية «إن هذا الحدث المأساوي حرك جهداً دولياً أدى إلى تدمير أكثر من ألف طن متري من الأسلحة الكيماوية السورية». وأضاف البيان «إلا أنه مع وذلك وفي الرابع من أبريل من العام الحالي أثبت الأسد ودون أدنى شك أنه لا يزال يمتلك هذه الأسلحة الشنيعة وأنه مستعد لاستخدامها ضد المدنيين الأبرياء». واعتبر أنه «من الضروري ألا ينسى المجتمع الدولي هذه الأحداث المأساوية»، مشيراً إلى وجوب «أن نتحدث بصوت واحد وبهدف واحد»، ومؤكداً «أن الولايات المتحدة ستقوم بدورها لمنع استخدام أو انتشار هذه الأسلحة». وكانت مجزرة وقعت بمنطقة الغوطة شرق دمشق في 21 أغسطس 2013 راح ضحيتها المئات من سكان المنطقة بسبب استنشاقهم غازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة المفتشين الدوليين إلى دمشق.