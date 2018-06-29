حمدان قاسم: طموحاتي كبيرة مع «الذئاب»

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)
يخوض حمدان قاسم لاعب الفجيرة الجديد، القادم من حتا بنظام الإعارة لنهاية الموسم المقبل، تجربته الاحترافية السادسة في دوري الخليج العربي برغبة كبيرة لتقديم إضافة قوية، وإظهار أفضل ما لديه على نحو يعزز توقعاته الإيجابية، خصوصاً أنه يخوض التجربة الجديدة بطموحات كبيرة مع فريق له معطيات إيجابية للدفاع عن حظوظه بتحقيق أفضل النتائج مع الكبار بعد مرحلة «الهواة».
وخاض اللاعب حمدان قاسم تجارب عدة مع أندية الشباب، الشارقة، الإمارات، دبا الفجيرة، وأخيراً حتا الذي أمضى معه موسماً رفقة شقيقه محمود، حيث إن حمدان مرتبط بعقد مع حتا ينتهي الموسم المقبل، وهو ما دفع إلى قرار إعارته إلى الفجيرة.
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وأضاف: أشكر مجلس إدارة الفجيرة على الثقة الغالية في قدراتي للانضمام إلى مجوعة من اللاعبين الذين يتمتعون بالإمكانات العالية للمنافسة على النتائج الإيجابية، موضحا أن المطلوب مضاعفة جهودنا لتخطي مرحلة الاختبار الصعب في الموسم الجديد وحصد النتائج الإيجابية التي تؤكد جدارة فريقنا بكل ما يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تطلعات الجماهير الوفية.
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وتابع: إدارة حتا تقوم بدور مؤثر في دعم جاهزية الفريق وتهيئة الأجواء المناسبة أمام اللاعبين ومساندتهم في جميع المباريات انطلاقاً من الثقة الكبيرة في قدراتهم، كما أن الجانب المعنوي له في حالة الخسارة من الأسباب المهمة التي ساعدتهم على تجاوز الظروف التي لم تؤد إلى نتائج إيجابية على نحو يمنح اللاعبين الدافع القوي للرد على التقدير الكبير بمضاعفة جهودهم للمنافسة على أفضل النتائج في الدوري، والمؤكد أن جميع اللاعبين يشعرون بأنهم أمام فرصة جديدة للرد الإيجابي على الدور المؤثر الذي يقوم به مجلس الإدارة في دعم اللاعبين.