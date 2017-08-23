القوات العراقية تقتحم تلعفر من ثلاث جهات

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلنت القيادة العامة للقوات المشتركة العراقية أمس، اقتحام قواتها مركز قضاء تلعفر من الجهة الشرقية والجنوبية الغربية، وذلك في إطار عمليات تحرير تلعفر من قبضة تنظيم «داعش».

وقال قائد عمليات «قادمون يا تلعفر» الفريق الركن عبد الأمير يارالله في بيان، إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة اقتحمت مركز قضاء تلعفر من الجهة الشرقية للمدينة، فيما اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب المركز من الجهة الجنوبية الغربية للمدينة عبر حي الكفاح، أول أحياء قضاء تلعفر.

وأضاف يار الله أن قطعات فرقة المشاة 16 سيطرت على تقاطع الكسك ومصفى نفط الكسك ونصبت العلم العراقي فيه، موضحا أن القوات تعمل أيضا على تحرير قرى «طشتية وتل السمن». وأوضحت أن قطعات الشرطة الاتحادية تمكنت أيضاً من السيطرة على قرية «ترمبي» والمناطق المرتفعة المحيطة بالقرية الكائنة في الشمال الغربي للمدينة.

إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن الفرقةَ الخامسة عشرة سيطرت على قرى عدة، وتمكنت من قطعِ الطريق جنوب شرق قضاء تلعفر. وبهذا تكون القواتُ العراقية قد قطعت خطوط إمداد التنظيم إلى داخل قضاء تلعفر بعد سيطرتها على الطريق الرابط أيضاً بين المحلبية وتلعفر.