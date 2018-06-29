أنشطة متنوعة في المخيم البحري بـ «الحصن»

الشارقة (الاتحاد)

ينطلق اليوم المخيم الصيفي البحري الذي ينظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي بدبا الحصن للإعمار، من 5 وحتى 16 سنة ويستمر حتى يوم 5 يوليو، تحت شعار «عيش حياة البحر»، والذي يتوقع أن يشهد مشاركة واسعة للطلبة الذين يرغبون في ممارسة الرياضات البحرية بمختلف أنواعها خلال عطلة الصيف المدرسية.

ووفر النادي برئاسة علي سالم المدفع كل الإمكانيات المتاحة لنجاح النسخة الأولى من المخيم الذي تشهده مدينة دبا الحصن لأول مرة الذي تم اعتماده ليكون أحد الأنشطة التي ينظمها النادي على مدار الموسم بجانب المخيم الصيفي البحري في الشارقة، والذي سيقام للعام الثاني هذا الموسم من 10 إلى 16 يوليو المقبل ببحر الخان بالشارقة.

ورصد مجلس إدارة النادي مجموعة من الأهداف البناءة سعى لتحقيقها من خلال تنظيم المخيم في كل من دبا الحصن والشارقة، والذي يعتبر الأول من نوعة على مستوى الإمارة، والذي خصص للرياضات البحرية، والذي يستهدف تعزيز الدور المجتمعي للنادي، وتوفير فرص ممارسة الرياضيات البحرية الترويحية وبث روح الولاء والانتماء والروح الوطنية بين الأطفال والأشبال والناشئين من خلال ممارسة الأنشطة البحرية لأجل اكتشاف مواهب الأطفال والشباب وتطوير أدائهم واستثمار وقت الفراغ خلال الصيف، بما يعود بالنفع عليهم وأسرهم والمجتمع.

وكانت الإدارة التنفيذية بالنادي بقيادة أحمد الحوسني اعتمدت برنامجاً حافلاً بالأنشطة البحرية المنوعة لمخيم دبا الحصن لممارستها على ساعتين يومياً من الرابعة وحتى السادسة مساء يتخللها كورسات ممارسة وتعليم للدراجات المائية والتجديف والكياك والكشافة البحرية وصيد الأسماك، بالإضافة إلى أنشطة بحرية ترفيهية منوعة لإضفاء جو من البهجة على جميع المشاركين في المخيم.