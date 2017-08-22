خطف قيادات من حزب صالح في المحويت

عدن (الاتحاد)

اختطفت ميليشيات الحوثي الانقلابية عدد نجلي قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للمخلوع صالح في محافظة المحويت، شمال غرب صنعاء. وأفادت مصادر محلية أن نقاط تفتيش حوثية قامت بالتقطع لسيارة نجلي القيادي المؤتمري ثابت علي حرمل على خلفية توزيع صور للمخلوع صالح وملصقات تروج لحزب المؤتمر الموالي له والذي يستعد غداً الخميس للاحتفال بذكرى تأسيسه، مشيراً إلى أن نجل رئيس جهاز الأمن القومي في المحويت أيضاً تم اعتقاله على خلفية شعارات وصور وملصقات مؤتمرية.

وأشار إلى أن الميليشيات اقتادت المختطفين إلى سجون سرية تابعة لها عقب نهب سياراتهم الخاصة. تأتي هذه الخطوات التصعيدية التي تقوم بها المليشيا الحوثية بعد يوم واحد من خطاب صالح والذي دعا من خلاله أنصاره في المؤتمر للاحتشاد إلى صنعاء غداً الخميس لإحياء فعالية الذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، إلا أن الحوثيين تحاول إفشالها.