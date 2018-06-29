20 زورقاً في تحدي مونديال «الفورمولا-1»

خالد السعدي (إيفيان)

زار سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، معسكر وخيمة فريق أبوظبي والمقام في مدينة إيفيان الفرنسية على مياه بحيرة ليمان- جينفا بمشاركة 9 فرق للمشاركة في الجولة الثالثة لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 بمشاركة 20 زورقاً تتقدمها زوارق الإمارات ممثلة في زوارق فريق أبوظبي الثلاثة وزورقي الفيكتوري.

وتفقد سموه استعدادات فريق أبوظبي وجاهزيته قبل المنافسة اليوم في سباق أفضل زمن والذي يتأهل أصحابه والفائزون الأوائل للانطلاق من المراكز الأولى في السباق الرئيسي غداً، كما استمع إلى تقرير فني شامل من سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي على خطة الفريق من أجل المشاركة والتحدي في الزمن وفي السباق الرئيسي.

ووجه سموه كلمة إلى متسابقي وأعضاء الفريق، حيث أكد سموه أن قدرات الفريق وزوارقه جديرة بأن ينافس دائماً على المراكز الأولى ويمتلك المقدرة على تقديم الأفضل والتميز بشكل مستمر في أي مشاركة له في كل البطولات حول العالم.

وقال سموه: نحن على ثقة كبيرة بقدرات أبطالنا وزوارقنا والمنافسة على المراكز الأفضل في السرعة والرئيسي، وتقديم ما يثبت أنهم الفريق الأفضل وحامل اللقب.