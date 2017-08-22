المخلافي: إيران سبب الأزمة وليست جزءاً من الحل

نيويورك (أ ف ب)

قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، إن إيران المتهمة بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن، لا يمكن أن تساهم في حل الأزمة في البلد الذي تمزقه الحرب منذ سنوات عدة لأنها «سبب الأزمة». ورداً على سؤال عما إذا كانت إيران بوسعها المساهمة في حل سياسي في اليمن، قال المخلافي للصحفيين في نيويورك، إن «إيران هي سبب الأزمة. إيران مستمرة في دعم الحوثيين. الأسلحة الإيرانية يتم تهريبها (للحوثيين)، إيران جزء من الأزمة، وليست جزءاً من الحل».

وكان المخلافي يتحدث بعد غداء نظمته البعثتان اليمنية والسعودية لغالبية البعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة. بدوره، قال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن «إيران ليس لها دور لتلعبه في المنطقة». وخلال هذا اللقاء الدبلوماسي، أكد المنظمون أهمية المساعدات الإنسانية التي تقدمها السعودية في اليمن، والمقدرة بأكثر من 8.2 مليار دولار.