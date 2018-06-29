شارة محمد بن زايد لسباقات الهجن تنطلق 7 يوليو

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق 7 يوليو المقبل، فعاليات شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن للجماعة، وتقام المنافسات لفئتي الفطامين والحقايق في 30 ميداناً بالدولة كل يوم سبت لمدة أربعة أسابيع.

ويبدأ الأسبوع الأول للسباقات التأهيلية بمنافسات الفطامين، وخصصت لها 15 شوطا لمسافة 1.5 كلم، وفي الرابع عشر من يوليو الحالي، تبدأ تحديات سن الحقايق، والتي خصصت لها 10 أشواط لمسافة 3 كلم، وتعود منافسات سن الفطامين مجددا 21 يوليو بـ 15 شوطاً، ولمسافة 1.5 كلم، على أن تختتم المنافسات 28 يوليو بمنافسات سن الحقايق، و10 أشواط لمسافة 3 كلم.

وتأتي الشارة ضمن السباقات التمهيدية التي تسبق انطلاقة الموسم الجديد 2018 - 2019، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتعزيز الرياضات التراثية بصفة عامة وسباقات الهجن على وجه الخصوص، وفي سبيل المحافظة على رياضة سباق الهجن، والسير على النهج الذي أسسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاهتمام بهذه الرياضة العربية الأصيلة، والحفاظ على الموروث الشعبي، وانعكاساً لثقافة وتقاليد أهل الإمارات، وتشمل الميادين التي ستقام عليها الشارة كلاً من الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان، والجبيب والقوع والسحم، والرقيعات، والوجن والمرموم ومرغم والراشدية، والطي والهباب واللبسة والذيد، والتلة والسوان، والخوانيج والهباب.