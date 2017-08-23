الحوثيون يصعدون ضد المخلوع ويهددون بإعلان الطوارئ

صنعاء (الاتحاد)
هدد المتمردون الحوثيون، أمس الثلاثاء، بإعلان حالة الطوارئ في صنعاء في تصعيد جديد ضد حليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على خلفية معارضتهم فعالية احتفالية كبرى يستعد حزبه المؤتمر الشعبي العام لإقامتها غداً الخميس بالعاصمة. وخلال اليومين الماضيين، فشلت جهود وسطاء سياسيين وقبليين محليين في إزالة التوتر بين طرفي الانقلاب الذي يهدد باندلاع صراع دامٍ داخل العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية منذ أواخر سبتمبر 2014، ويقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص. وقال مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«الاتحاد»، إن جماعة الحوثي تعارض إقامة الفعالية الاحتفالية للحزب بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لتأسيسه «بسبب مخاوفها من سعي المؤتمر الشعبي للانقلاب عليها والسيطرة على صنعاء».
ونفت ما تسمى باللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق سياسي مع حزب «المؤتمر» لإنهاء الخلاف بينهما، مؤكدة مضيها في إرسال حشود مسلحة إلى ضواحي صنعاء لمنع تدفق أنصار حزب المؤتمر الشعبي القادمين من خارج العاصمة للمشاركة في احتفال التأسيس المقرر إقامته في ميدان السبعين، ويتوقع أنه يشارك فيه مئات الآلاف. وكشفت وثيقة رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية أمس عن توجيه الحوثيين جميع المستشفيات والمراكز الصحية في صنعاء، برفع الجاهزية الكاملة، بما في ذلك أقسام الطوارئ، لمدة ثلاثة أيام، وبالتزامن مع الاحتشاد خارج وداخل العاصمة.
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ويتهم الحوثيون صراحةً صالح بالتنسيق مع أطراف في التحالف العربي والحكومة الشرعية التي تعمل من عدن والرياض لتفكيك ما أسموها «الجبهة الداخلية» في خطوة تمهد لعودة نظامه للحكم بعد ست سنوات على تنحيه عن السلطة. ودعت أحزاب سياسية موالية للحوثيين، أمس الثلاثاء، إلى «إعلان حالة الطوارئ لحماية الجبهة الداخلية والتفرغ لمواجهة (قوات الشرعية) والخونة»، مطالبة أيضاً في ختام لقاء موسع لقياداتها في صنعاء بـ «تجنيد الأنشطة الحزبية» ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان المؤيدين للحكومة الشرعية. كما أقر لقاء موسع آخر لشخصيات محلية وقبلية تابعة للحوثيين، تشكيل ست لجان للتحشيد والتجنيد، وحماية الصف الداخلي، وتقييم الأداء الحكومي، وتصحيح القضاء، وتفعيل الرقابة على مؤسسات الدولة، ومتابعة الوضع الاقتصادي. وأكد اللقاء تجريم «أي تحرك ميداني أو سياسي أو اجتماعي أو إعلامي» لا يصب في دعم جبهات القتال بالمال والرجال والسلاح.
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