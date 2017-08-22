مقتل 40 حوثياً في غارات ومعارك مع قوات التحالف

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل 40 متمرداً حوثياً على الأقل وجرح آخرون أمس في غارات جوية للتحالف العربي ومعارك مع القوات الحكومية في العديد من مناطق الصراع في اليمن. ونفذ الطيران العربي في غضون 24 ساعة ماضية مالا يقل عن 35 غارة على مواقع وأهداف للميليشيات الانقلابية في اليمن، خلفت قتلى وجرحى في صفوفها. وأعلن الجيش اليمني مساء أمس مصرع 20 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين في غارات للتحالف العربي واشتباكات مع قواته في بلدة الصلو بمحافظة تعز. ودمرت ثلاث غارات أهدافاً للميليشيا في البلدة الواقعة جنوب تعز. وقال مصدر عسكري ميداني إن ضربة جوية استهدفت تعزيزات للانقلابيين في سائلة «موقعة» في الصلو، بينما أصابت غارتان موقعين للميليشيات في وادي ورزان، مؤكداً مصرع عدد من المسلحين الحوثيين وتدمير مركبة عسكرية خلال القصف. وأفاد بيان للجيش بمصرع 20 على الأقل من عناصر الميليشيات باشتباكات مع القوات الحكومية خلال تصديها لهجوم شنه المتمردون على مواقعها على أطراف منطقة الصيرتين ببلدة الصلو المضطربة منذ العام الماضي. وأضاف البيان «تمكنت قوات الجيش من التصدي للهجوم وإجبار الميليشيات على التراجع بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها».

في غضون ذلك، شن التحالف العربي غارة على موقع للميليشيات في بلدة السوادية بمحافظة البيضاء (وسط). وأعلن مصدر مسؤول في المقاومة الشعبية بالبيضاء، مصرع 13 من مسلحي الحوثي وثلاثة من عناصر المقاومة باشتباكات عميقة اندلعت مساء الاثنين في منطقة قيفة ببلدة القريشية شمال غرب المحافظة. وفجر المتمردون الحوثيون أمس منزلا في بلدة عسيلان بمحافظة شبوة، حيث تستمر المعارك بين المتمردين والقوات الموالية للحكومة الشرعية منذ أكثر من عام.

وقال سكان، إن الحوثيين فجروا بالديناميت منزل ناصر دبوه محسن المصري في عسيلان، مشيرين إلى أن المتمردين استمروا في قصف التجمعات السكنية في البلدة، مثيرين حالة من الذعر والهلع بين الأهالي خصوصاً النساء والأطفال. وتواصلت المعارك المتقطعة بين قوات الحكومة وميليشيات الانقلاب في بلدتي صرواح ونهم شرق صنعاء، فيما استهدفت ثلاث غارات تعزيزات عسكرية للميليشيات في بلدة نهم شمال شرق العاصمة. وقال متحدث عسكري، إن الغارات أصابت أهدافاً متحركة غرب جبل الكحل في نهم، ما أسفر عن تدمير مركبتين عسكريتين ومصرع وجرح من كانوا على متنهما.

كما استهدفت 17 غارة جوية مواقع متفرقة للميليشيات في محافظة صعدة الشمالية معقل الحوثيين. ودمرت الغارات أهدافاً في بلدات كتاف، باقم، منبه، رازح، شدا، والظاهر وجميعها حدودية مع السعودية في شمال وغرب صعدة. وطال القصف الجوي تعزيزات للحوثيين كانت متجهة نحو جبل «سبحطل» الواقع في بلدة باقم شمال صعدة وحررته القوات الحكومية مؤخراً.