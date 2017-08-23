أضاحي وكسوة العيد في حملة «وصية زايد بأهل اليمن»

عدن (وام)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية صباح أمس في عدن، اتفاقية لتوفير الأضاحي وكسوة العيد لأسر الشهداء والجرحى في اليمن ضمن حملة «وصية زايد بأهل اليمن». وتأتي هذه الحملة في إطار حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على مساندة الشعب اليمني الشقيق، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك دعماً لأسر الشهداء والجرحى لما قدموه من تضحيات في ميادين الدفاع عن أرضهم بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وزار المهندس محمد الكتبي مدير «الهلال الأحمر» الإماراتية مركز العزاني التجاري للملابس الجاهزة ووقع معه اتفاقية لشراء كسوة العيد لأسر الشهداء والجرحى في محافظات «عدن ولحج وأبين والضالع وتعز والمخا». وقال الكتبي «إن فريق العمل سيبدأ توزيع كوبونات الشراء التي تحمل اسم الحملة» وصية زايد بأهل اليمن «لأسر الشهداء والجرحى، اعتباراً من السبت المقبل، وسيوفر جميع الإمكانات لوصولها إليهم بسهولة ويسر».

كما قام مدير «الهلال الأحمر» الإماراتية بزيارة إلى سوق المواشي في مدينة المنصورة ووقع اتفاقية مع أحد موردي المواشي لشراء الأضاحي، مشيراً إلى أنه سيبدأ توزيع هذه الأضاحي على المستحقين في محافظات «عدن ولحج وأبين والضالع وتعز والمخا» مطلع الأسبوع القادم.

يذكر أن حملة «وصية زايد بأهل اليمن» - التي انطلقت في 20 أغسطس الجاري - ستستمر حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في مختلف المحافظات اليمنية بهدف إسعاد هذه الأسر والوقوف إلى جانبها، وذلك تزامناً مع حملة أخرى تحت عنوان «إسعادهم عيدنا» ستنفذ في 67 دولة حول العالم، وتشمل أكثر من 215 ألف مستفيد.

إلى ذلك، تواصل دولة الإمارات دعمها للأشقاء باليمن في المجالات كافة في إطار النهج الذي اختطته القيادة الرشيدة بالوقوف إلى جانب الشقيق والصديق في محنته. في هذا الصدد، قدمت دولة الإمارات أمس دعماً جديداً لشرطة عدن تمثل في تزويدها بعدد من المركبات لتعزيز جهودها في مجال نشر الأمن وبث السكينة في أرجاء المدينة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة لقطاع الأمن في محافظة عدن ووحداته ومراكزه المتعددة وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة وجميع القطاعات فيها. وأشاد شلال شائع مدير أمن عدن خلال تسلمه الدفعة الثانية «15 سيارة من نوع كامري»، بحضور اللواء هادي علي عبيد رئيس البحث الجنائي في اليمن - بدعم دولة الإمارات للجمهورية اليمنية والوقوف بجانبها في الأزمة التي تعيشها من أجل التخفيف من وطأتها على الصعد كافة. وقال إن الدعم المستمر للأجهزة الأمنية اليمنية من قبل الأشقاء في دولة الإمارات أسهم بشكل كبير في التحسن الأمني في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة. كانت شرطة عدن قد تسلمت الدفعة الأولى «15 سيارة خاصة من نوع كامري» الأسبوع الماضي المقدمة من دولة الإمارات في إطار مبادراتها لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة خاصة وفي اليمن بوجه عام. يذكر أن دولة الإمارات قدمت مئات المركبات بمختلف أنواعها لشرطة عدن منذ ما بعد التحرير وحتى اليوم، وعملت على تأهيل مراكز الشرطة في مختلف مديرياتها.