دياز على أبواب شباب الأهلي- دبي

دبي (الاتحاد)

وصل الأرجنتيني ماورو دياز لاعب خط وسط فريق دالاس الأميركي إلى دبي لإتمام التعاقد مع شباب الأهلي- دبي، وذلك بعد المفاوضات الناجحة التي جرت خلال الفترة الماضية، وذلك لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأجانب جدد يملكون مؤهلات عالية، وإمكانيات تساعد على الارتقاء بمستوى الفريق، ويتوقع أن يتم الإعلان رسمياً خلال ساعات عن توقيع العقد ليكون بذلك أول الأجانب.

في المقابل تشير بعض المصادر إلى وجود مفاوضات بين شباب الأهلي- دبي ونجم منتخب نيجيريا أحمد موسى الذي يلعب في صفوف سيسكا موسكو على سبيل الإعارة.