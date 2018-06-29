المنتخب يلتقي «السعودي» في مباراة مصيرية

علي معالي (دبي)

تختتم الليلة مباريات المرحلة الثانية من تصفيات آسيا للرجال في كرة السلة عن منطقة الخليج والمؤهلة لكأس آسيا 2018، حيث يلتقي منتخبنا في مباراة مصيرية مع شقيقه السعودي في السابعة و45 دقيقة على صالة نادي شباب الأهلي- دبي فرع الممزر، ويسبقها مباراة أخرى تجمع البحرين مع سلطنة عمان.

ويقضي نظام التصفيات التي تقام تحت إشراف الاتحاد القاري، بأن تقام في مرحلتيها الأولى التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة فبراير الماضي، والثانية المقامة حالياً في دبي، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن تسفر نتائج المرحلتين عن تحديد صاحبي المركزين الأول والثاني المتأهلين إلى المرحلة التالية من التصفيات القارية مع مجموعة غرب آسيا.

ويسعى كل من منتخبنا وشقيقه والسعودي في لقاء الليلة للمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة، خصوصاً أن منتخبنا بات مطالباً بالفوز عقب خسارته لمباراته الأولى أمام البحرين 73-79، بتحقيق الانتصار تحسباً لأي مفاجآت قد تحدث، فيما يسعى الأخضر السعودي حصد ثاني انتصاراته في المرحلة الثانية عقب فوزه في الجولة الافتتاحية على نظيره العماني 76-60، ما يضمن للسعوديين التأهل.