الهلال الأحمر تكتشف مواهب الشباب اليمني

فتاح المحرمي (عدن)

لم تقتصر جهود الهلال الأحمر الإماراتية على تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي اليمن، بل امتد إلى إعادة إعمار المناطق المحررة وتحسين جودة الحياة، وتعويض اليمنيين عن الفترة القاسية التي عاشوها خلال الحرب الإيرانية الحوثية التي استهدفت اليمن، فكان ملف التعليم من أهم الملفات التي عملت الهلال الأحمر الإماراتية عليها، فأسهم في استئناف العملية التعليمية في جامعة عدن، وتطوير سكن الطلاب الذي يستفيد منه 3000 طالب.

واهتمت الهلال الأحمر الإماراتية باستئناف الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والفنية في جامعة عدن ومختلف مدارس المحافظة، حيث وقعت مطلع العام ضمن فعاليات عام زايد 2018 اتفاقية مع جامعة عدن لتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والأدبية والرياضية والفنية، انقسمت إلى 3 مراحل، تتضمن الأولى إقامة بطولات رياضية، ومسابقات أدبية، وتشهد المرحلتان الثانية والثالثة فعاليات ومعارض علمية تفتح المجال أمام الابتكارات والاختراعات.

ومنحت جامعة عدن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية درع الوفاء، تقديراً لإسهامات الهيئة الكبيرة في دعم الجامعة، وحرصها على تحسين جودة الأنشطة واستئناف العملية التعليمية بالجامعة، كما قامت «الهلال الأحمر» بتكريم رموز المسيرة التعليمية من عمداء ونواب عمداء ومديري الأقسام بجامعة عدن.

وأكدت قيادات جامعية أن الاتفاقية بين جامعة عدن والهلال الأحمر الإماراتية، أسهمت في إعادة النشاط الثقافي والأدبي والفني للجامعة بعد توقف دام ثلاثة أعوام، وأعادت إقامة بطولات كرة القدم، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة (بنين وبنات)، ومسابقة القرآن الكريم، وحفلات فنية في الغناء والمسرح، والأمسيات الرمضانية، والمخيمات الصيفية، والفنون التشكيلية، والمسابقات الأدبية، والمعارض العلمية، وفقاً لبرنامج محدد يستمر على مدار العام الجاري، وأشادوا بجهود الهلال الأحمر الإماراتية لتجديد أنشطة الطلاب وإفساح المجال أمام إبراز مواهبهم وأفكارهم، وقد تفاعل طلاب جامعة عدن مع الأنشطة وأثبتوا أن لديهم إبداعات وقدرة على تقديم الجديد، برغم كل الظروف والصعوبات.