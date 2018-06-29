التضخم بمنطقة اليورو يرتفع متجاوزاً هدف المركزي الأوروبي

بروكسل (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، أن التضخم بمنطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من عام هذا الشهر في الوقت الذي دفع فيه ارتفاع أسعار الطاقة نمو أسعار المستهلكين فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من احتمال أن يكون ذلك أمراً مؤقتاً فحسب.

وزاد التضخم في التسع عشرة دولة الأعضاء بمنطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة إلى اثنين بالمئة في يونيو من 1.9 بالمئة قبل شهر، بما يتماشى مع توقعات المحللين، إذ فاق أثر زيادة كبيرة في أسعار الطاقة بكثير ارتفاعاً فاتراً في أسعار الخدمات والسلع الصناعية، ويستهدف البنك المركزي الأوروبي تضخماً عند أقل قليلاً من اثنين بالمئة، ودشن حزمة تحفيز غير مسبوقة لإنعاش نمو أسعار المستهلكين الذي جاء دون هذا المستوى المستهدف لمدة خمس سنوات على التوالي.

وفي حين أن الأرقام الأحدث تتماشى مع هدف المركزي الأوروبي، فإن من المتوقع أن يتباطأ التضخم مع تبدد أثر الزيادة الاستثنائية في تكاليف الطاقة على أرقام التضخم.

وفي مؤشر واضح على أن التضخم الأساسي مازال يرتفع بوتيرة فاترة، تباطأ مقياس لنمو الأسعار يستثني أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، ويحظى بمتابعة وثيقة من جانب صانعي السياسات، لينخفض إلى 1.2 بالمئة من 1.3 بالمئة مع تباطأ التضخم في أسعار الخدمات بشدة.