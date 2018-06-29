إدراج موقع سعودي وآخر عماني ضمن التراث العالمي

المنامة (وام)

أقر اجتماع لجنة التراث العالمي الـ 42 والمنعقد برئاسة واستضافة مملكة البحرين بين 24 يونيو الجاري وحتى 4 يوليو القادم، مساء اليوم، إدراج واحة الأحساء السعودية ومدينة قلهات العمانية على لائحة التراث الإنساني العالمي لليونسكو في اليوم الأول لتقييم المواقع المرشح إدراجها على لائحة التراث العالمي.

يأتي إدراج واحة الأحساء على لائحة التراث الإنساني العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بعد مدائن صالح (2008)، والدرعية التاريخية (2010)، وجدة التاريخية (2014) والنقوش الصخرية في حائل (عام 2015) نظرا لقيمتها التاريخية والحضارية حيث تعد مصدر إشعاع حضاري وجذب سياحي متميز على مستوى العالم في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتقع الواحة في محافظة الأحساء وتنمو فيها أكثر من مليون ونصف نخلة، وتعد أكبر واحة نخيل محاطة بالرمال في العالم تقام بجوارها أعمال زراعية واسعة لوفرة المياه والعيون العذبة فيها.

ويشتمل الموقع على عدة معالم وهي: مسجد جواثى، وقصر إبراهيم، وقصر صاهود، وقصر محيرس، وقصر أبو جلال، وميناء العقير، وجبل قارة، وسوق القيصرية.