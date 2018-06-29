40.5 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان بنهاية أبريل

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى نحو 40.5 مليار درهم، مقارنة مع 34.5 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع قدره 17.3%، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».

وأظهرت إحصاءات الهيئة، للفترة من يناير وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الصادرات الإماراتية والتي تشمل المنتجات النفطية إلى اليابان، لتصل إلى أكثر من 30.53 مليار درهم، مقارنة مع 24.7 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع نسبته 23.6%. وفي المقابل استقرت واردات الإمارات من اليابان، عند المستوى ذاته المسجل في نفس الفترة من العام الماضي البالغ 9.9 مليار درهم.

وارتفع فائض الميزان التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة مع اليابان خلال الأشهر الأربعة الأولى العام الجاري بنسبة 38.5% على أساس سنوي ليبلغ 20.5 مليار درهم (5.6 مليار دولار)، مقارنة مع 14.8 مليار درهم الفترة ذاتها من العام 2017.

ووفقاً للبيانات الشهرية، ارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر أبريل الماضي ليصل إلى 10.05 مليار درهم مقارنة مع 7.8 مليار درهم للشهر ذاته من العام 2018، وذلك بنمو قدره 28.8%، مستفيداً من النمو القوي في صادرات الدولة إلى اليابان، والتي بلغت 7.7 مليار درهم، مقارنة مع 5.79 مليار درهم لصادرات الشهر ذاته من العام الماضي بنمو قدره 32.7%، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه واردات الدولة من اليابان نمواً بنسبة 16% لتصل إلى 2.37 مليار درهم مقابل 2.04 مليار درهم للشهر ذاته من العام الماضي.

ووفقاً لبيانات شهر مارس سجل التبادل التجاري بين البلدين قفزة كبيرة بارتفاعه إلى 12 مليار درهم (3.25 مليار دولار)، مقارنة مع 5.7 مليار درهم بنمو زادت نسبته عن 105.6%، وذلك بعد أن ارتفعت صادرات الدولة إلى اليابان خلال هذا الشهر بأكثر 219% لتصل إلى 8.25 مليار درهم مقارنة مع 2.58 مليار درهم للشهر ذاته من العام الماضي.