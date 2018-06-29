مصر توقع عقد إنشاء مجمع بتروكيماويات

القاهرة (رويترز)

قالت الحكومة المصرية، أمس، إنها ستوقع عقداً لإنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار. وأشارت الحكومة في بيان صدر عن مجلس الوزراء، وتلقت «رويترز» نسخة منه إلى أن المجمع الجديد سيقام على مساحة خمسة ملايين متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة العين السخنة.

ووفقاً للبيان، سيكون توقيع عقد المشروع الذي سيوفر 48 ألف فرصة عمل اليوم. وقال طارق المُلا، وزير البترول، إن المشروع «يتوافق مع استراتيجية البتروكيماويات، ويمثل قيمة مضافة لهذه الصناعة في مصر».