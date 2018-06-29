«كهرباء ومياه دبي» تؤكد أهمية تحديث بيانات متعامليها

دبي (الاتحاد)

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي، أهمية تحديث المتعاملين لبياناتهم الشخصية، بما في ذلك رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وصندوق البريد، وغير ذلك من معلومات لضمان حصولهم على الفواتير الخضراء والإشعارات الأخرى، حيث ستكون خدمة تحديث البيانات الشخصية، متاحة لمتعامليها من جميع الفئات فقط عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وذلك اعتباراً من 30 يونيو 2018.

وأشارت الهيئة إلى سهولة تحديث بيانات المتعاملين عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي دون الحاجة لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها، حيث ستكون الطريقة الوحيدة المتاحة للمتعاملين لتحديث البيانات، اعتباراً من التاريخ المذكور.