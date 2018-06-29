ساوثجيت: إراحة النجوم لـ «مباراة العقد»

كاليننجراد (د ب أ)

أعرب جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا عن أسفه للخسارة أمام بلجيكا بهدف في ختام مباريات الفريق بالمجموعة السابعة، وأشار إلى أنه كان يرغب في الفوز، رغم إبقائه عدداً كبيراً من عناصره الأساسية على مقاعد البدلاء، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية المباراة المقبلة أمام كولومبيا بدور الستة عشر في المونديال.

وقال مدرب منتخب إنجلترا: كنا نرغب في الفوز باللقاء، ولكن المباراة القادمة في الأدوار الإقصائية هي الأهم بالنسبة لنا منذ عقد من الزمان، لذلك كان يتعين علي الاحتفاظ بنجوم الفريق على مقاعد البدلاء.

من جانبه، صرح إيريك داير لاعب إنجلترا «إن المنتخب البلجيكي يمتلك الكثير من اللاعبين الذين يتمتعون بالمهارة والكفاءة، ونجحوا في حسم المباراة لمصلحتهم من خلال هدف رائع ليانوزاي». بتلك الخسارة، تجمد رصيد منتخب إنجلترا، الفائز باللقب عام 1966، عند ست نقاط في المركز الثاني، ليضرب موعداً في دور الستة عشر مع كولومبيا، متصدر المجموعة الثامنة، يوم الثلاثاء المقبل.