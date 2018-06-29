مارتينيز: «الشياطين الحمر» لا يخشى «الوزن الثقيل»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا «الشياطين الحمر» لا يساوره أدنى قلق، بشأن احتمالات اصطدامه بأحد المنتخبات الثقيلة، وهو في طريقه إلى نهائي البطولة، فقد أكد أن فريقه مستعد لمواجهة أي منافس وجاهز لكل «السيناريوهات».

وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة «ليكيب» أن فريقه لا يخشى أي منتخب، مهما كان ثقل الفريق الذي يواجهه في طريقه، عندما يتخطى اليابان في دور الـ 16 لمونديال روسيا يوم الاثنين المقبل.

ورداً على سؤال بشأن صدارته المجموعة، بعد الفوز على إنجلترا وتحقيق العلامة الكاملة «9 نقاط في 3 مباريات»، قال مارتينيز: علينا الا ننخدع بنتائج الدور الأول، لأن المشوار بعد ذلك مختلف، لأنه يعني خروج المغلوب مباشرة.

ولفت مارتينيز إلى أن هناك منتخبات عريقة خرجت من الدور الأول على يد منتخبات أقل تصنيفاً، ومنتخبات أخرى كادت أن تقصى من البطولة، ولكن الحظ خدمها في اللحظات الأخيرة، في إشارة واضحة إلى رحيل منتخب ألمانيا بطل العالم، وإلى تأهل الأرجنتين بصعوبة في مباراة نيجيريا، وتأهل منتخب إسبانيا بعد تعادله مع المغرب في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأضاف: لدينا الآن فريق جماعي قوي، ولقد شاهدتموه على أرض الملعب، وبعد غد نواجه «الساموراي» في دور الـ 16، وعلينا أن نستعد له جيداً، وهذا أهم ما يشغلنا حالياً، وننحي جانباً الحديث عن أي شيء آخر. وعما إذا كان لا يخشى وجود منتخبات مثل البرازيل أو الأرجنتين أو فرنسا والبرتغال، في طريقه إلى النهائي، قال مارتينيز: أهم شيء في كأس العالم أن تحتفظ لفريقك بديناميكية إيجابية وعمل جماعي، وأن تتجنب الإصابات. وأضاف: قلت للاعبي فريقي عليكم باللعب الجماعي، مثلما فعلتم أمام إنجلترا لأن الفوز يأتي دائماً نتيجة أداء جيد.

وفي السياق نفسه، اتفق حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتو مع مديره الفني الإسباني وذكر الجميع بأن قرعة البطولة بدت سهلة نظرياً بالنسبة لبعض المنتخبات، واتضح بعد ذلك أنها أصعب، مما كان متوقعاً، وقال: في كأس العالم علينا ألا نحسبها على هذا النحو، وعندما فعلنا ذلك في «يورو 2016»، وتصورنا أن مواجهة منتخب ويلز أفضل لنا، خرجنا من دور الثمانية على يد هذا الفريق الويلزي.