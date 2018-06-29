جودين.. مدافع بكفاءة حارس!

سوتشي (أ ف ب)

مباراة أوروجواي والبرتغال بنكهة مدريدية، يعول فيها المنتخب الأميركي الجنوبي على مدافع أتلتيكو مدريد دييجو جودين، لوقف نجم أبطال أوروبا كريستيانو رونالدو لاعب ريال.

وعند ضفاف البحر الأسود، يتجدد الموعد بين قائد أوروجواي جودين، أحد أبرز المدافعين في العالم، وزميله في المنتخب ونادي أتلتيكو خوسيه ماريا خيمينيز، ومهاجم ريال رونالدو، الذي يقدم أداءً لافتاً في المونديال الروسي.

حافظت أوروجواي على نظافها شباكها في المباريات الثلاث للدور الأول، في ست مباريات في 2018، لم يتلق مرمى الأوروجواي أي هدف.

لجودين دور أساسي في ذلك، كيف لا وهو خبير حماية مرماه من الأهداف مع أتلتيكو مدريد، أحد أفضل الفرق الأوروبية دفاعاً خلال الموسم الماضي، حيث حافظ على سجل خال من الأهداف في 34 مباراة في مختلف المسابقات.

هل تصمد هذه الصلابة أمام المرمى في مواجهة أحد أخطر مسجلي الأهداف في عالم كرة القدم حاليا؟ في رصيد رونالدو 85 هدفاً دولياً، أكثر من أي لاعب أوروبي في تاريخ اللعبة.

في العامين الماضيين، سجل رونالدو «هاتريك» مرتين في مرمى أتلتيكو مدريد، علماً أن النادي الملكي خرج بقيادته فائزاً على غريمه في العاصمة الإسبانية، مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يشتهر جودين بشراسته في الدفاع واستبساله لقطع أي فرصة، في وقت سابق من العام الحالي، اضطر لإجراء عملية جراحية لاستبدال ثلاثة من أسنانه بعد احتكاك هوائي قاس مع حارس مرمى فالنسيا، البرازيلي نيتو.

وقال عنه مؤخراً أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا «جودين نجم يدافع، يقود، يسجل الأهداف، يحرز الألقاب ولا يغيب عن أي مباراة.