فرنسا والأرجنتين.. «حرب النجوم»!

كازان (د ب أ)

بعد أن غاب المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني، المدججان بمجموعة من أبرز نجوم العالم، عن أفضل مستوياتهما خلال منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، يتوقع أن تشكل الرغبة في تفادي الإخفاق، الحافز الرئيس لكل من الفريقين في مواجهتهما اليوم على ملعب «كازان أرينا» في افتتاح منافسات الدور الثاني «دور الـ 16 للمونديال.

وتأهل المنتخب الفرنسي، الذي خاض البطولة ضمن أقوى المرشحين للمنافسة على اللقب، من صدارة المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط حصدها من انتصارين على أستراليا وبيرو وتعادل سلبي مع الدنمارك، لكنه لم يقدم مستوياته المعهودة في أي من مبارياته الثلاث.

وحسمت المباراة الأولى لفرنسا أمام أستراليا 2-1 بهدف «النيران الصديقة» الذي سجله الأسترالي عزيز بيهيش في شباك منتخب بلاده بالخطأ، ثم فاز المنتخب الفرنسي على بيرو بهدف وحيد سجله كيليان مبابي، قبل أن يقدم الفريق أداءً باهتاً في مباراته بالجولة الثالثة التي انتهت بالتعادل السلبي مع الدنمارك.

ولكن إذا كان المنتخب الفرنسي أخفق في تقديم مستويات تبهر جماهيره خلال منافسات دور المجموعات، فقد كانت الأمور أكثر سوءاً بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني الذي واجه شبح الخروج، لكنه أفلت بصعوبة، وانتزع بطاقة التأهل من المركز الثاني في المجموعة الرابعة.