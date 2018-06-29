أوروجواي والبرتغال.. «القمة النارية»

سوتشي (د ب أ)
مع انطلاق منافسات الدور الثاني «دور الـ 16» ببطولة كأس العالم 2018، يتصارع المنتخب البرتغالي بطل أوروبا مع أوروجواي المتوج بطلاً للعالم مرتين، اليوم على بطاقة التأهل لدور الثمانية، لكن المباراة تشهد في الوقت نفسه صراعاً يتوقع أن تخطف الأضواء، بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأوروجوياني لويس سواريز. وبرغم أن مباراة اليوم على ملعب فيشت الأولمبي في سوتشي، تحسم صراعاً في المونديال، لا شك في أن صراعات الدوري الإسباني تفرض نفسها، عبر المواجهة بين رونالدو نجم ريال مدريد وسواريز لاعب غريمه التقليدي برشلونة.
وتعد المواجهة، والتي يتأهل الفائز منها إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز في مباراة دور الستة عشر بين الأرجنتين وفرنسا، المقررة اليوم أيضاً، خارج إطار التوقعات بشكل كبير.
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وأضاف: ندرس الفريق المنافس، إنه فريق قوي لكننا نتمتع أيضاً بقدرات عالية ونسعى للفوز بالمباراة. ولا شك في أن المنتخب البرتغالي سيواصل الاعتماد على نجمه وقائده رونالدو الذي يسعى بالتأكيد لتعزيز رصيده التهديفي في البطولة، وتعويض إهداره ضرب جزاء في مباراة إيران. ومع بلوغ رونالدو «33 عاماً» من العمر، يتوقع بشكل كبير أن تكون النسخة الحالية هي الأخيرة له في كأس العالم، وهو ما يعزز رغبته في تقديم كل ما لديه أملاً في الوصول بالفريق إلى النهائي والصراع على منصة التتويج، وذلك بعد موسم سجل خلاله 26 هدفاً للريال في الدوري الإسباني، وتصدر كذلك قائمة هدافي دوري الأبطال برصيد 15 هدفاً، وقاد الملكي للقب الأوروبي.
كذلك يتمتع سواريز، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، بثقة عالية بعد أن سجل لبرشلونة 25 هدفاً في الموسم الماضي في الدوري، وتوج معه باللقب، وسجل هدفين خلال المونديال الحالي، ليرفع رصيده في سجل مشاركاته بكأس العالم إلى سبعة أهداف خلال عشر مباريات.