سليم عبدالرحمن: حزين لغياب «الأبيض» عن المونديال

علي معالي(دبي)

لم يخف سليم عبدالرحمن، المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني لكرة القدم حزنه الشديد لعدم وجود منتخبنا الوطني في مونديال روسيا، كما أكد أن الكرة العربية «محلك سر»، والدليل ما قدمته في نهاية المطاف، حيث عادت جميعها دون التأهل لدور الـ16، ولفت سليم النظر إلى أن ما قدمته اليابان وكوريا الجنوبية سواء بتأهل الأول لدور الـ16، وتحقيق الثاني انتصاراً تاريخياً على ألمانيا حاملة اللقب من الدروس التي يجب الاستفادة منها.

وأضاف:«شعرت بغصة منذ هبوطي مطار موسكو، حيث الأجواء في الوقت الذي لا يتواجد فيه منتخبنا، حاصة أن الكرة الإماراتية لا ينقصها شيء، لكي توجد مع أفضل منتخبات العالم، لكننا نحتاج إلى الطموح، والعمل المكثف، سواء على مستوى اللاعبين، أو من خلال النواحي الفنية».

وقال: «حرصنا على التواجد هناك، حيث حاول زاكيروني الوقوف على آخر المستجدات، خاصة أن المنتخبات الآسيوية تواجدت بقوة من خلال مستويات متميزة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وكان مهماً أن نتابع مثل هذه المنتخبات خاصة وأن الكرة الاماراتية مقبلة على حدث قاري مهم، وهو كأس الأمم الآسيوية 2019».

وأضاف: «لابد أن نتابع كل أمور الكرة الآسيوية لكي ننطلق نحو عالم أرحب مستقبلاً، والمدرب تابع بدقة أفضل 5 منتخبات في القارة الصفراء والتي تواجدت في كأس العالم».