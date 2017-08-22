«فيسبوك» تطوّر خاصية التحقق من السلامة

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

قررت «فيسبوك» تطوير خاصية التحقق من السلامة «سايفتي تشك» التي تتيح لمستخدمي الشبكة طمأنة الأهل والأصدقاء على سلامتهم لدى حصول أحداث مأساوية، من خلال جعلها أكثر وضوحاً ويسراً في الاستخدام، في إعلان يأتي بعد اعتداءات جديدة في أوروبا. وتشغّل «فيسبوك» خاصية «سايفتي تشك» بعد تلقي بلاغات من الوكالات العالمية للإبلاغ عن الأزمات وكميات كبيرة من الرسائل في شأن حادثة معينة.

وباتت هذه الخدمة متاحة للمستخدمين عبر زاوية مخصصة في القائمة الرئيسة للتفضيلات، على ما أوضحت المجموعة عبر صفحتها «ديزاستر ريسبونس أون فيسبوك».