عواصف ثلجية في المريخ



تاريخ النشر: الأربعاء 23 أغسطس 2017 باريس (أ ف ب) أظهرت دراسة حديثة، تعرض المريخ لعواصف ثلجية عاتية، لكن الثلج المتساقط صغير في الحجم، بحيث لا يتراكم كثيراً على السطح. وقال آيمريك سبيغا، الباحث في مختبر الطقس في باريس، المشرف على الدراسة، «لقد أثبتنا أن العواصف الثلجية تهب على سطح المريخ». ويحيط بالمريخ غلاف جوي بارد ورقيق، وتتشكل في سمائه سحب تحتوي على جزيئات من الجليد، علماً أن كميات الماء على سطحه ضئيلة بالنسبة إلى الأرض. ففي عام 2008، حطّ على سطح المريخ المسبار الأميركي «فينيكس»، وأظهر أن هذه السحب يمكن أن تؤدي إلى تساقط الثلج. الدراسة الحديثة التي ارتكزت على محاكاة لجوّ المريخ، بيّنت أن تساقط الثلج سببه رياح عاتية.