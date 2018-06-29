صن سبورت: الوصيف.. هل هذا أفضل ؟

عمرو عبيد (القاهرة)

لم تجزم صحيفة صن سبورت الإنجليزية بصحة ما قام به مدرب الأسود الثلاثة، ساوثجيت، أمام بلجيكا، بعدما منح أغلب لاعبيه الأساسيين فرصة للراحة، ولم يهتم كثيراً بتجنب الخسارة أمام الشياطين، ليحتل مركز الوصيف في المجموعة ويواجه كولومبيا في دور الـ 16، وسألت هل هذا أفضل للمنتخب الإنجليزي ؟

وعرضت ذا صن بعض الآراء المختلفة، للجماهير والمتخصصين، حيث قالت إن الحصول على المركز الثاني سيمنح إنجلترا طريقاً سهلاً نحو المربع الذهبي وربما النهائي أيضاً، في حالة قدرة الأسود على تجاوز كولومبيا أولاً في الدور المقبل، بجانب أن حصول النجوم على قسط من الراحة سيمنحهم القدرة على اللعب بشكل أفضل في الأدوار القادمة، خاصة أن مباريات تلك المجموعة لم ترهقهم كثيراً، وكتبت الصحيفة في مقال آخر، إن ساوثجيت نجح في مهمة إعادة الحياة للأسود، وسينال تقديراً كبيراً حتى لو لم يستمر المنتخب في طريقه حتى نهاية المونديال.

لكن على الجانب الآخر، نشرت الصحيفة تقريراً تحليلياً، قالت فيه إن مواجهة كولومبيا لن تكون سهلة على الإطلاق كما يتصور البعض، لأن المنتخب اللاتيني يمتلك هجوماً خطيراً لا يمكن الاستهانة به، وأكدت أن الأرق سيلاحق ساوثجيت ولاعبيه خلال الأيام القادمة قبل تلك المواجهة !

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