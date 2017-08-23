«الارتباط بالأعباء» يحرمك من الاستجمام أثناء الإجازة

هامبورج (د ب أ)

أظهر استطلاع حديث شمل 1010 أشخاص، أن الكثير من الأشخاص لم يستجموا على نحو سليم خلال العطلة. وأرجع 34 بالمئة من الأشخاص الذين لم يستطيعوا الاستجمام خلال العطلة ذلك، إلى أنهم لم يستطيعوا التوقف عن التفكير في الأعباء الحياتية الأخرى.

وأوضح 16 بالمئة منهم أن سبب عدم الاستجمام يرجع إلى معاناتهم من ضغط عصبي مع أسرهم، أو نتيجة سوء الطقس.

وبحسب الاستطلاع الذي تم إجراؤه بين 27 يوليو الماضي، و7 أغسطس الجاري بتكليف من صندوق التأمين الصحي الألماني، أصيب خمسة بالمئة من الأشخاص خلال عطلتهم بالمرض، وأصيب نصفهم تقريباً بالبرد.

وكان الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و29 عاماً الأكثر إصابة بذلك، حيث أصيب 11 بالمئة منهم بمرض، أو تعرضوا لحادث.

وأظهر الاستطلاع أن الهواتف الذكية خلال العطلة تعد نعمة ونقمة في الوقت ذاته، حيث قال 29 بالمئة، إن الاستغناء عن الهاتف أو الإنترنت أسهم في الشعور بالاستجمام.

وفي الوقت ذاته، أوضح 33 بالمئة أنه كان من المهم بالنسبة لهم، أو ربما في غاية الأهمية البقاء على اتصال مع أصدقائهم وأسرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزادت نسبة من كان لهم هذا الرأي من الشباب إلى 51 بالمئة.