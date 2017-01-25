الريال ينتفض للهروب من مأزق سلتا فيجو

مدريد(أ ف ب)

يواجه ريال مدريد اليوم خطر الخروج أمام سلتا فيجو، في إياب دور الثمانية لكأس إسبانيا، بينما يبحث برشلونة حامل اللقب عن حسم تأهله، عندما يستضيف ريال سوسيداد.

وتأتي مباراة الإياب لريال مدريد، بعد فوز صعب على ضيفه ملقا 2-1 السبت في الدوري، استعاد به توازنه عقب خسارتين متتاليتين، الأولى أمام إشبيلية 1-2 السبت قبل الماضي في الدوري، والثانية أمام سلتا فيجو بعد 4 أيام في الكأس.

وتكفل المدافع سيرخيو راموس بتسجيل هدفي فريقه أمام ملقا، بعد فشل مهاجميه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة في هز الشباك.

وإذا كان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال هنأ اللاعبين بإنهاء فصل الشتاء في صدارة ترتيب الدوري، فإن جمهور الفريق أطلق صيحات الاستهجان ضد رونالدو بسبب تراجع أدائه في الفترة الأخيرة، إذ سجل هدفاً واحداً فقط من كرة غير ثابتة منذ نوفمبر.