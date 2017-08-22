تناول فيتامين «B» فترة طويلة خطر على الرجال

كولومبوس (جورجيا)(د ب أ)

كشف باحثون من أميركا عن أن تعاطي مستحضرات بعينها من فيتامين B فترات طويلة يزيد من خطر إصابة الرجال بسرطان الرئة، وحذر الباحثون بشكل خاص في دراستهم التي نشرت في مجلة «جورنال أوف كلينكال أونكولوجي» المتخصصة في الأمراض السرطانية من تعاطي المدخنين فيتامين B6 وفيتامين B12.

وقال الباحثون تحت إشراف تيودور بارسكي من جامعة ولاية أوهايو، إن مستحضرات فيتامين B لا تحمي من الإصابة بسرطان الرئة حسبما كان يعتقد حتى الآن، بل ربما تسبب الإصابة.

وخلص الباحثون إلى ذلك بعد تحليل بيانات أكثر من 77 ألف رجل وامرأة شاركوا في دراسة وصفية، حاولوا خلالها معرفة العلاقة بين الفيتامين وغيره من المغذيات المكملة من ناحية، وخطر الإصابة بالسرطان من ناحية أخرى، من خلال الدراسة التي استمرت بين عامي 2000 و 2002.

وأكد الدراسة أن المصابين تعاطوا جرعة في المتوسط أعلى من الكمية التي توصي بها هيئات الصحة المعنية في الولايات المتحدة.