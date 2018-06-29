«الدب» يستعين بـ «الأسد» على مواجهة «الماتادور»

موسكو (د ب أ)

رصد المنتخب الروسي نقاط الضعف التي أظهرها نظيره الإسباني، في مباراتيه أمام المغرب وإيران في دور المجموعات، كما أكد لاعبوه أنهم سيخوضون مباراتهم أمام منتخب «الماتاودور» في دور الستة عشر، متحلين بثقة كبيرة في النفس.

وقال اندري لونيف، حارس مرمى المنتخب الروسي: «منتخبا المغرب وإيران أظهرا لنا كيفية اللعب أمام إسبانيا، ما كنا نخشاه قبل المونديال، أصبح سراباً، فالمستوى العام للإسبان لا يبعث على الرهبة من مواجهتهم برغم يقيني أن الأمور ستختلف مع بداية المواجهات الإقصائية».

وتلتقي روسيا، البلد المضيف للمونديال، غداً على ملعب لوجنيكي مع إسبانيا، التي تدخل هذا اللقاء بحظوظ أكبر في التأهل إلى دور الثمانية برغم عدم ظهورها بشكل جيد في دور المجموعات.

وأضاف لونيف قائلًا: «خروج ألمانيا أثبت لنا أنه ليس هناك فريق لا يهزم، على أرضية الملعب هناك 11 لاعباً لكل منتخب، وكل شيء ممكن الحدوث».