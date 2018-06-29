الصدارة لـ «البريميرليج» السيتي يسيطر على ثمن النهائي بـ15 لاعباً



تاريخ النشر: السبت 30 يونيو 2018 القاهرة (الاتحاد) تشير الإحصاءات الخاصة بالفرق واللاعبين الذين تأهلوا إلى دور الـ 16 في المونديال، إلى أن لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي هم الأكثر تمثيلاً لمنتخبات هذه المرحلة من البطولة، وتمتلك منتخبات ثمن النهائي العالمي 15 لاعباً من صفوف البلومون الذين يؤكدون مرة أخرى أنهم الأفضل حالياً في العالم، أبرزهم نجوم الأسود الثلاثة وشياطين بلجيكا. وجاء برشلونة الإسباني في الترتيب الثاني بظهور 13 لاعباً في الدور الثاني المونديالي، أبرزهم بالطبع هو الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سيواجه زميله المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، ثم حل ريال مدريد ثالثاً بـ12 لاعباً، وتوتنهام 11 بالتساوي مع مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين أيضاً. وبذلك يواصل الدوري الإنجليزي صدارته بوجود 84 لاعباً في صفوف المنتخبات الـ16، التي بلغت هذا الدور في كأس العالم، يليه الليجا الإسبانية بـ61 لاعباً، ثم الكالتشيو الإيطالي بـ37 مقابل 35 لاعباً من الدوري الألماني بعد رحيل الماكينات مبكراً من الدور الأول.