المفاجآت تغلق باب التكهنات

كازان (د ب أ)

قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً بروسيا، كانت منتخبات البرازيل وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وكذلك الأرجنتين، قد هيمنت على قائمة أقوى المرشحين للمنافسة على اللقب في النهائي المقررة في 15 يوليو المقبل، لكن المفاجآت والصدمات التي شهدها دور المجموعات الذي اختتمت منافساته أمس الأول، قد عززت أحلام طموح فرق أخرى لتحقيق المجد بالمونديال.

فربما كانت اللحظة الأبرز طوال منافسات الدور الأول، قد تمثلت في إطاحة المنتخب الألماني حامل اللقب ليكون الخروج الأول له من الدور الأول للمونديال منذ 80 عاماً، كما انتزع كل من المنتخب الإسباني بطل العالم 2010، والمنتخب البرتغالي بطل كأس الأمم الأوروبية الماضية «يورو 2016» بطاقة التأهل لدور الستة عشر بشق الأنفس.

كذلك لم يحقق أي من المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني التوقعات، حيث غاب الفريق الفرنسي عن القوة الهجومية الهائلة التي كانت منتظرة من كتيبة النجوم التي يضمها، بينما وقف المنتخب الأرجنتيني على بوابة الخروج من الدور الأول قبل أن يحالفه الحظ لينتزع بطاقة التأهل بعد عناء.

أما المنتخب البرازيلي، فلم يستعرض أفضل مستوياته بعد في البطولة الحالية، رغم حسم التأهل من صدارة المجموعة الخامسة.