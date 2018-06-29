اليابان تتصدر تغريدات المونديال على تويتر

معتصم عبدالله (دبي)

بانتهاء مباريات الدور الأول بات منتخب اليابان الممثل الوحيد لقارة آسيا في مونديال روسيا 2018 بعد اكتمال قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، ولم تمنع الخسارة في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة أمام بولندا 0-1، «الساموراي» الحصول على المركز الثاني خلف كولومبيا، ليضرب موعداً مع بلجيكا متصدرة المجموعة السابعة في دور الـ16، بعدما تصدرت الأخيرة المجموعة السابعة، بالفوز على إنجلترا 1-0 أيضاً في مباراة شهدت إشراك الفريقين لعدد كبير من اللاعبين غير الأساسيين.

وتزامن تأهل «الساموراي» مع اهتمام المغردين في تويتر برحلة المنتخب في النهائيات، ليصعد هاشتاج #اليابان إلى المركز الثالث في ترند الإمارات حتى مساء الأمس، حيث مثل التأهل للدور الثاني هو الأول للساموراي منذ الظهور الأخير في دور الـ16 خلال نسخة عام 2010 في جنوب أفريقيا، وغرد المعلق علي سعيد الكعبي في حسابه على تويتر قائلاً: «اليابان وكوريا قدما درساً في كاس العالم، كلاهما كان غير راض عن كيفية التأهل للمونديال، كلاهما أقال مدربه الأجنبي وذهب للمونديال بمدربه الوطني، كلاهما أثار إعجاب العالم، اليابان تأهلت وكوريا ودعت بالفوز على أبطال العالم، ونحن اكتفينا بمشاهدة إبداعاتهم !.

وحظيت تغريدة الكعبي بتفاعل كبير من متابعي حسابه الرسمي، حيث حرص أكثر من 1000 متابع على إعادة التغريدة، وقال المغرد السعودي فيصل الشهري في تعليقه: «في العام 1990 اليابان لا شيء في كرة القدم، وفي 2018 تملك في رصيدها 4 ألقاب آسيوية، و6 مشاركات مونديالية، والآن تتأهل للمرة الثالثة للدور الثاني، أكثر منتخب تنطبق عليه مقولة كرة القدم تلعب في العقل قبل القدم، اهتموا في زرع مفهوم كرة القدم في شبابهم وها هم يجنون الثمار». ونقل مغردون إحصائيات حول المشاركة الآسيوية في مونديال روسيا، حيث حاز المنتخب الياباني الأفضلية بحصده 4 نقاط، فيما كانت المشاركة الأسترالية هي ألأضعف برصيد نقطة واحدة، وسجلت منتخبات القارة الصفراء 13 هدفاً في الدور الأول، مقابل 21 استقبلتها شباك منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، أستراليا، وإيران. وتلتقي اليابان مع بلجيكا يوم الاثنين، علماً بأن المنتخبين كانا تقابلا في مباراة ودية خلال شهر نوفمبر 2017، وانتهت بفوز بلجيكا 1-0، وتشير إحصائيات المواجهات السابقة بين الفريقين، فقد فاز كل فريق مرتين لكل منهما، مقابل التعادل مرة واحدة عام 2002 عندما أقيمت النهائيات في اليابان وكوريا الجنوبية وكانت النتيجة 2-2.