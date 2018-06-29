كوري يخدم الجيش بدلاً من هيونج مين!

محمد حامد ( دبي)

أصبح سون هيونج مين، نجم توتنهام ومنتخب كوريا الجنوبية، رمزاً ملهماً لملايين الشباب في بلاده، فقد طلب مواطن كوري التقدم للخدمة العسكرية الإلزامية بدلاً من النجم المتألق، والذي أحرز ثنائية في المونديال الحالي، في مرمى المكسيك، والمنتخب الألماني، ولعب دوراً مهماً في إجبار بطل العالم وحامل اللقب المونديالي على التقاعد مبكراً، ووداع البطولة من الدور الأول.

ووفقاً لما نقلته «كوريا هيرالد» فقد تقدم مواطن كوري بطلب رسمي للحكومة للخضوع للخدمة العسكرية للمرة الثانية في حياته، فقد سبق له خدمة الجيش في بلاده لمدة عامين، وهو قانون إلزامي في كوريا الجنوبية، يخضع بموجبه الذكور لخدمة الجيش لمدة عامين قبل أن يتجاوزوا 28 عاماً، ويرغب المواطن الكوري في التطوع لأداء الخدمة العسكرية للمرة الثانية، ولكن هذه المرة بديلاً للنجم الأشهر في كوريا سون هيونج مين.

وقال المواطن الكوري في طلبه الرسمي:«لا توجد لديَّ مشكلة في التقدم للخدمة العسكرية للمرة الثانية بدلاً من سون هيونج مين إذا كان ذلك يضمن استمرار 50 مليون كوري في الاستمتاع بكرة القدم، وبما يقدمه نجمنا الكبير»، ولقي الطلب تفاعلاً كبيراً على المستويين الحكومي والشعبي، حيث يتعين على 200 ألف مواطن كوري الموافقة على هذا الطلب لكي يتم تفعيله بإعفاء النجم المحترف في توتنهام من الخدمة العسكرية.

ورفع النجم الكوري رصيده من الأهداف في المونديال إلى 3 أهداف، اثنان منها في النسخة الحالية، سجلهما قبل الوداع الكوري المشرف للبطولة، كما أحرز 7 أهداف في 12 مباراة في التصفيات الآسيوية للمونديال، والتي تأهل الكوريون بموجبها للنهائيات، ويملك في رصيده 23 هدفاً مع المنتخب.

ويعد سون هيونج مين اللاعب الأغلى في تاريخ القارة الصفراء، فقد انتقل إلى توتنهام قادماً من هامبورج عام 2015 مقابل 25 مليون يورو، وهو الآن يحتل المرتبة الـ25 في قائمة النجوم الأعلى قيمة مالية في الكرة العالمية بـ50 مليون يورو.