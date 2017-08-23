نصيحة قائد

لندن (د ب أ)

دعا ستيفن جيرارد القائد السابق لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن يبذل النادي كل ما بوسعه من أجل التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من ساوثهامبتون خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان لاعب قلب الدفاع قد طلب رسمياً من إدارة ساوثهامبتون الرحيل عن الفريق، لكن النادي تمسك بموقفه الرافض لبيع اللاعب. وأبدى جيرارد، الذي يعمل مدرباً أكاديمياً في ليفربول وناقداً رياضياً بقنوات «بي.تي سبورت»، تمسكه بالأمل قائلاً: نعم، التعاقد مع فان ديك ضروري. أرى أنه من الضروري التعاقد معه إذا كان النادي يرغب في المنافسة بقوة في الدوري الممتاز ودوري الأبطال. وأضاف جيرارد: من الواضح تماماً لدينا أننا بحاجة إلى صفقتين أو ثلاث صفقات.

وتجدر الإشارة إلى أن فان ديك لم يشارك ضمن صفوف ساوثهامبتون في أول مباراتين للفريق في الموسم الجديد.

وكان جيرارد، انتقد إدارة ناديه لعدم الدخول في صفقة الصربي نيمانيا ماتيتش، المنتقل هذا الصيف إلى مانشستر يونايتد من تشيلسي.