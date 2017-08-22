بديل سواريز

مونتفيديو (د ب أ)
قرر أوسكار تاباريز، المدير الفني لأوروجواي، تأجيل الإعلان عن بديل المهاجم لويس سواريز، نجم برشلونة الإسباني، المصاب والذي سيغيب عن مباراتي فريقه أمام الأرجنتين وباراجواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وكان من المفترض أن يعلن تابريز عن اسم اللاعب البديل، إلا أن اتحاد أوروجواي أكد أن الإعلان سيتأخر حتى اليوم.
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وبالإضافة إلى سواريز، يغيب المهاجم أبيل هيرنانديز، لاعب هال سيتي الإنجليزي، عن المواجهتين المذكورتين للإصابة أيضاً ليخرج من القائمة التي أعلنها تابريز في 11 أغسطس الجاري.
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وتستضيف أوروجواي في مونتفيديو المنتخب الأرجنتيني أواخر أغسطس، قبل أن تحل ضيفاً على باراجواي يوم 5 سبتمبر المقبل في العاصمة الباراجوايانية أسونسيون.