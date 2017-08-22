بديل سواريز

مونتفيديو (د ب أ)

قرر أوسكار تاباريز، المدير الفني لأوروجواي، تأجيل الإعلان عن بديل المهاجم لويس سواريز، نجم برشلونة الإسباني، المصاب والذي سيغيب عن مباراتي فريقه أمام الأرجنتين وباراجواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان من المفترض أن يعلن تابريز عن اسم اللاعب البديل، إلا أن اتحاد أوروجواي أكد أن الإعلان سيتأخر حتى اليوم.

ويخضع تاباريز عدة مرشحين للدراسة والتحليل، ولم يقرر بعد إذا ما كان هذا البديل المنتظر سيكون من بين اللاعبين المحترفين بالخارج، أو من بين الذين يلعبون في الدوري المحلي بأوروجواي.

وبالإضافة إلى سواريز، يغيب المهاجم أبيل هيرنانديز، لاعب هال سيتي الإنجليزي، عن المواجهتين المذكورتين للإصابة أيضاً ليخرج من القائمة التي أعلنها تابريز في 11 أغسطس الجاري.

وسيغيب سواريز عن الملاعب لمدة شهر، بسبب تعرضه لإصابة في الركبة اليمنى خلال مباراة برشلونة أمام ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي في إياب بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتستضيف أوروجواي في مونتفيديو المنتخب الأرجنتيني أواخر أغسطس، قبل أن تحل ضيفاً على باراجواي يوم 5 سبتمبر المقبل في العاصمة الباراجوايانية أسونسيون.