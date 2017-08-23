«الإدارية» ترفض آخر محاولات رونالدو لرفع الإيقاف

مدريد (د ب أ)
ذكرت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا، أنها رفضت الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بسبب دفعه الحكم.
وقال متحدث باسم «تاد»: أبلغت الأطراف بالرفض، سواء ريال مدريد أو الاتحاد الإسباني، المحكمة الإدارية الرياضية رفضت استئناف ريال مدريد قرار إيقاف رونالدو 5 مباريات.
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من ناحية أخرى، ستكون جماهير الريال على موعد اليوم، مع رؤية رونالدو لأول مرة هذا الموسم على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك من خلال بطولة كأس برنابيو الودية، حيث يلتقي الريال مع فيورنتينا الإيطالي.
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