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«برنابيو» تعيد «الدون» إلى «البرنابيو»

«الإدارية» ترفض آخر محاولات رونالدو لرفع الإيقاف

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تاريخ النشر: الأربعاء 23 أغسطس 2017

مدريد (د ب أ)

ذكرت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا، أنها رفضت الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بسبب دفعه الحكم.

وقال متحدث باسم «تاد»: أبلغت الأطراف بالرفض، سواء ريال مدريد أو الاتحاد الإسباني، المحكمة الإدارية الرياضية رفضت استئناف ريال مدريد قرار إيقاف رونالدو 5 مباريات.

وطرد رونالدو في مباراة ذهاب الكأس السوبر الإسبانية التي فاز فيها الريال على غريمه برشلونة في معقله كامب نو 3-1، وعوقب بالإيقاف 5 مباريات أمضى منها مباراتين في إياب الكأس نفسها (2 - صفر) والمرحلة الأولى من الدوري ضد ديبورتيفو لا كورونيا (3 - صفر).

من ناحية أخرى، ستكون جماهير الريال على موعد اليوم، مع رؤية رونالدو لأول مرة هذا الموسم على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك من خلال بطولة كأس برنابيو الودية، حيث يلتقي الريال مع فيورنتينا الإيطالي.

وتقام بطولة كأس برنابيو الودية في كل عام تكريماً لرئيس ريال مدريد الأسبق سانتياجو برنابيو، والتي بدأت في العام 1979، ويعتبر النادي الملكي صاحب المقام الرفيع في عدد مرات الفوز بها. ... المزيد
     
 

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