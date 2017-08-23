«بول لوري» يمنح أوتاجوي المركز 41

ميونيخ (الاتحاد)

توج الإسباني أدرين أوتاجوي بلقب بطولة «بول لوري» للجولف التي أقيمت في باد جريشباش في ألمانيا، ليعزز موقعه على لائحة ترتيب (السباق إلى دبي) للجولة الأوروبية، بعدما تقدم من المركز 58 إلى 41، وبات قريباً من حجز مكانه في بطولة «جولة موانئ دبي العالمية» التي تحتضنها عقارات جميرا للجولف في نوفمبر المقبل، وتعد المحطة الختامية للجولة العريقة.

وحقق أوتاجوي الفوز باللقب بعد تغلبه بصعوبة على الألماني مارسيل سيم، ليحقق أول ألقابه في الجولة، ويحصل على 171,000 نقطة ليصبح مجموع نقاطه العام على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» الموسم الحالي 581,167 نقطة.

وفي الوقت نفسه، حقق مارسيل سيم المركز الثاني في بطولة بول لوري ليحصد 116,500 نقطة ليقفز من المركز 125 إلى المركز 87 في (السباق إلى دبي)، ويصل مجموع نقاطه إلى 281,754 نقطة، ولم يعد الألماني بعيداً عن تأمين مكانه في نهاية الموسم في نوفمبر المقبل. وتفوق السويدي يوهان كارلسون على أليخاندرو كانيزاريس ليحتل المركز الثالث ويأخذ 60,798 نقطة، لينتقل من المركز 109 إلى المركز 92.

وحسن الإنجليزي روبرت روك فرصة تأهله إلى البطولة النهائية في عقارات جميرا للجولف، حيث قفز من المركز 104 إلى المركز 91 في (السباق إلى دبي).

وفي البطولة الأخرى في الجولة الأوروبية التي أقيمت في فيجي، حصد الأسترالي جيسون نوريس اللقب، حيث أمن أول انتصار له في الجولة.

وحصل نوريس على الفوز بفارق أربع ضربات تحت المعدل، وكسب 166,979 نقطة ليتقدم إلى المركز 129 في (السباق إلى دبي).

وما زال الإنجليزي تومي فليتوود في المركز الأول في السباق إلى دبي برصيد 3,690,659 نقطة، واحتفظ الإسباني سيرجيو جارسيا بالمركز الثاني برصيد 2,741,107 نقطة، بينما يأتي الإسباني جون رام في المركز الثالث برصيد 2,680,971 نقطة.

وقال الإسباني أوتاجوي، عقب تتويجه في ألمانيا: إنني سعيد جداً بالحصول على أول فوز لي في الجولة الأوروبية، أنا الآن قريب جداً من التأهل لبطولة جولة موانئ دبي العالمية لهذا العام، لقد اقتربت من الفوز على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وهذا الانتصار يضعني في وضع جيد في ترتيب السباق إلى دبي».