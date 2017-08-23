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يشارك للمرة التاسعة في «مبادلة»

نادال متحمس لـ «النجمة الخامسة»
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تاريخ النشر: الأربعاء 23 أغسطس 2017

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد نجم التنس الإسباني رافائيل نادال للدفاع عن لقبه الحالي، وتعزيز رصيده بفوزه الخامس في النسخة العاشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس، وفي مشاركته التاسعة في البطولة. وينضم إلى نادال، دومينيك ثيم المصنّف ثامناً، وميلوس راونيك المصنّف عاشراً.

وتُعدّ البطولة فعالية مهمة أكدت على مكانتها المتميزة وتعد تصفيات تعادل ربع نهائي البطولات الكبرى «جراند سلام» وتقام فعاليات دورتها العاشرة من 28 إلى 30 ديسمبر المقبل على أرض مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وتتبع البطولة نموذج «الفائز يحصد جميع الجوائز»، ما سيمنح البطل جائزة نقدية 250 ألف دولار أميركي.

وقال نادال: متشوّق جداً للمشاركة مجدداً في منافسات بطولة مبادلة هذا العام، وتتخطى أهمية هذه البطولة بالنسبة لي حدود كونها النسخة العاشرة، حيث أسعى من خلال مشاركتي التاسعة فيها إلى الدفاع عن لقبي، وأنا فخور جداً بالمشاركة في هذه الفعالية المتميزة، وأدرك بأنها ستكون، كما هي الحال دوماً، بطولة مليئة بالتشويق والمتعة.

وتعتزم «فلاش للترفيه»، شركة تنظيم الفعاليات، بالشراكة مع «مبادلة»، إصدار التذاكر بأسعار تبدأ من 50 درهماً، وسيحظى أولئك الذين يشترون التذاكر في الأيام العشرة الأولى بفرصة الدخول في سحوبات يومية للفوز بجوائز مذهلة تتضمن منتجات تحمل تواقيع نجوم هذه النسخة والنسخ السابقة من البطولة، وجلسات تدريبية بإشراف نجوم التنس، وفرصة الالتقاء بلاعبهم المفضل وحمل حقيبته على أرض الملعب. ... المزيد
     
 

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