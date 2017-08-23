«الشطرنج الخاطف» يدشن بطولة الإمارات الفردية

دبي (الاتحاد)

حدد مجلس إدارة اتحاد الشطرنج بعد غد الجمعة موعداً لانطلاقة بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف، حيث تقام بطولة الإناث باستضافة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وبطولة الذكور باستضافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ولمدة يوم واحد، وذلك ضمن خطة النشاط للموسم المحلي المعتمدة من مجلس الإدارة.

واعتمد الاتحاد المشاركات الخارجية خلال الفترة المقبلة منها في بطولة آسيا الغربية، والتي ستقام في سريلانكا من 4 إلى 11 سبتمبر المقبل بمشاركة عدد من لاعبي أندية العين للثقافة والشطرنج ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ونادي أبوظبي للشطرنج والثقافة.

وتم اعتماد المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية للصالات والألعاب القتالية من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل في تركمنستان بفريق الرجال وآخر للسيدات ويتألف كل فريق من 4 لاعبين، ويرافق الوفد مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد، إدارياً، والحكمان عبدالله مراد ومروة صفر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بفندق دوست ثاني بأبوظبي، وترأسه عبدالعزيز خوري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد أن الاجتماع تطرق لنتائج بطولة الإمارات الفردية التي أقيمت بداية الشهر الجاري في ناديي دبي للشطرنج والشارقة الثقافي للشطرنج والتي سيتم ترشيح الأوائل فيها للمشاركة في البطولات الخارجية، كما ستكون لهم الأولوية في الدعوات المجانية في البطولة الخارجية طبقاً للوائح.

وأوضح: «الاجتماع ناقش أيضاً المشاركة في الأولمبياد العربي الثاني للشطرنج والمقرر إقامته خلال أكتوبر المقبل في المغرب».

من ناحية أخرى، دشنت روضة السركال لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج ومنتخبنا أمس مشاركتها في بطولة العالم للناشئين تحت 8 سنوات المقامة حالياً بالبرازيل بمشاركة 54 لاعبة وتستمر البطولة حتى 31 أغسطس الجاري.