«الجوية» يشيد بدعم «دبي الرياضي» لإنجاح المونديال

دبي (الاتحاد)

بحث اتحاد الرياضات الجوية واللجنة المنظمة لبطولة العالم للقفز بالمظلات للتزحلق على الماء والتي تقام من 24 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر المقبل، آخر تحضيرات ومستجدات البطولة، خاصة بعد فتح باب التسجيل والإقبال المتزايد وعرض التفاصيل الكاملة في تقرير واف ومتكامل، وصدور العدد الأول من النشرة الدورية «البوليتن» على موقعي البطولة والاتحاد الدولي والذي تضمن التعليمات وموعد بداية التسجيل في الثاني من سبتمبر المقبل، والذي يستمر حتى 10 من أكتوبر المقبل والشروط الخاصة بالمشاركة وفق قوانين وضوابط الاتحاد الدولي وكذلك عوامل الأمن والسلامة.

وتمت مناقشة الفنادق المقترحة مقرات لإقامة الوفود والإقامة والإعاشة والمواصلات وتم الطلب من رؤساء اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا بضرورة تقديم احتياجات ومتطلبات لجانهم من قوى بشرية ومستلزمات حتى تنجح مهمتهم، وذلك في موعد غايته مطلع سبتمبر المقبل.

ووجه الاجتماع الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه المتواصل واللامحدود للرياضة والرياضيين عامة والرياضات الجوية خاصة، وتوجيهات سموه بشأن احتضان البطولة، كما أشاد بدعم مجلس دبي الرياضي للبطولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد واللجنة المنظمة للمونديال بالمقر المؤقت للاتحاد في سكاي دايف دبي بمنطقة مرغم برئاسة نصر حمودة النيادي رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور يوسف الحمادي النائب الأول، ومحمد يوسف نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا رئيس لجنة المظلات، وسالم أكرم الأمين العام، والأعضاء ماجد عبد الرحمن البستكي وخالد العارف وراشد محمد ممثل مجلس دبي الرياضي والمنسق العام للبطولة وعلي المرزوقي.