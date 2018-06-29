تطبيق يتفوق على الأطباء في تشخيص الأمراض

أ ف ب

قالت شركة بريطانية إنها ابتكرت برمجية طبية يرتقي أداؤها إلى مصاف تشخيص يقوم به طبيب صحة عامة.

تؤكد شركة "بابيلون" المتخصصة في تقنية الذكاء الاصطناعي، التي تتعاون مع خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا (ان اتش اس)، أنها طورت برنامجا حقق نتائج أفضل من الأطباء في الاختبارات.

وهذه البرمجية المدمجة في تطبيق رقمي تدعو المستخدم إلى وصف الأعراض التي تنتابه في إطار حوار مكتوب يشبه الرسائل النصية القصيرة، قبل أن تقوم بتشخيص الحالة.

وقد أخضعت الشركة برمجيتها هذه إلى مجموعة من الأسئلة تطرح عادة على طلاب الطبّ من إعداد الكلية الملكية للطب العمومي (آر سي جي بي)، وهي الهيئة المهنية التي تمثّل مصالح أطباء الصحة العامة في بريطانيا.

وقد حصدت البرمجية إجابات صحيحة بنسبة 81 % وقت اختبارها للمرة الأولى، في حين أن المعدّل السائد في أوساط أطباء المستقبل خلال السنوات الخمس الأخيرة قدّر بـ 72 %، بحسب "بابيلون".