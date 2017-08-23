فتح باب التسجيل في أكاديمية زايد للكريكيت

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي أبوظبي للكريكيت، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، عن فتح باب التسجيل في برامج التدريب الجديدة في أكاديمية زايد للكريكيت، خلال الفصل التدريبي المقبل.

وتحتضن الأكاديمية الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة وحتى الثامنة عشرة، حيث تعمل على توفير برامج متنوعة حسب إمكاناتهم وقدراتهم وخبراتهم، وجرى إطلاق أكاديمية متخصصة بالمبتدئين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، تهدف إلى تعريف المشاركين بالمهارات الأساسية للكريكيت، وتحفيزهم من أجل اتباع أسلوب حياة صحي ونشط.

وجرى تصميم برامج «أكاديمية النخبة» للأطفال من عمر 12 سنة فما فوق، والذين مارسوا الكريكيت لثلاث سنوات أو أكثر لتتيح لهم تطوير مهاراتهم بشكل أكبر، إلى جانب المشاركة في المباريات التنافسية، حيث تشارك فرقها في المسابقات المحلية، فضلاً عن قيامها بجولات خارجية والتنافس مع الفرق الوافدة إلى الدولة.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي نشهد نجاح الجهود الحثيثة لإطلاق مرفق رياضي متميز يضمن لمتابعي رياضة الكريكيت من المحترفين والهواة فرصة الاستفادة من المنشآت الرياضية التي تتمتع بمعايير عالمية المستوى، ما يسهم في تعزيز حضور ومكانة إمارة أبوظبي كوجهة دولية لمختلف الرياضات العالمية وبخاصة على مستوى رياضة الكريكيت».