إشادة عالمية بنجاح بطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات

دبي (الاتحاد)

سجلت الجولة الثالثة لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» العالمية لرماية السيدات التي أقيمت على ميادين مدينة تودي بإيطاليا، نجاحاً مميزاً كان له أصداء واسعة وارتياح عالمي بالغ، حيث أبدت المشاركات سعادتهن الغامرة بهذه النجاحات، وكذلك مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة.

وأفردت الصحافة الإيطالية مساحات واسعة لأخبار البطولة، وأشادت بالتعاون الثنائي الوثيق بين الإمارات وإيطاليا، وثمنت رعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للرماية النسائية بشكل عام، وللنسخة الثالثة من البطولة بإيطاليا بشكل خاص، فيما حرص التلفزيون الإيطالي على تغطية الأخبار الخاصة بالبطولة في النشرات الإخبارية اليومية، وبث رسالة يومية خاصة عن الحدث. ووجّه اليجاريو فاسكنز رانا رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على رعايتها ودعمها الكريمين للرماية بشكل عام وبطولة سموها العالمية للسيدات بشكل خاص، ما كان له أعظم الأثر في نجاحها كواحدة من أفضل البطولات العالمية.

وقال: «كتبت البطولة منذ إطلاقها تاريخاً جديداً لرماية السيدات في العالم، وحققت مشاركة قياسية بوجود أفضل نجمات اللعبة في العالم، واللائي ترجمن التآخي والتعاون فيما بينهن كأهداف سامية ونبيلة تنشدها البطولة».

وأضاف: «البطولة عززت روح الصداقة والترابط الأخوي بين سيدات العالم، إلى جانب النجاحات التي حققتها، سواء كانت تنظيمية أو فنية، والتي سوف تنعكس في المستقبل على مستويات الرماية النسائية في العالم».